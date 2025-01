2025-01-08 15:09:07 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أوصت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، بتوجيه الجهـات المعنيـة بوقف فتح كليـات جديدة من اختصاصــات الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة لحين إجراء دراسة شاملة ومتكاملة عن الاحتياجات الفعليـة لهذه الاختصاصات.

