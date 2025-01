رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ يناقش مع رئيس هيئة النزاهة المعوقات وسبل معالجتها

2025-01-08 15:09:07 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ناقش رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ خالد طه، اليوم الاربعاء، مع رئيس هيئة النزاهة محمد علي مفتن المعوقات التي تواجه عمل الهيئة وسبل معالجتها. وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ خالد طه استقبل اليوم الاربعاء الموافق 8/ 1/ 2025، رئيس هيئة النزاهة محمد علي …

