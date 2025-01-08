المالية النيابية تؤكد للبنك الدولي أهمية بقاء البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة

2025-01-08 15:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، لوفد البنك الدولي أهمية بقاء البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، استقبل وفد البنك الدولي برئاسة جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، للتباحث بشأن دعم مشروع تأهيل خطوط سكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية"، مبينة أن "اللقاء استعرض الرؤية الاقتصادية والإقليمية لمشروع طريق التنمية وأهميته الاستراتيجية في تنشيط حركة الاستثمار وتعظيم الإيرادات غير النفطية وتوفير فرص العمل، كما بحث إمكانية إسهام القطاع الخاص في تنفيذه".

وأضافت أن "اللقاء بحث أيضاً الدعم متعدد المراحل الذي يقدمه البنك الدولي لمشروع طريق التنمية، بما في ذلك تحديث وتأهيل شبكة السكك الحديدية الحالية وربطها من جنوب العراق مروراً بالشمال ووصولاً الى تركيا".

وأكد العطواني، بحسب البيان، على أن "تكون البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة لكي لا يكون هذا المشروع المهم الذي يربط العراق بدول العالم خاضعاً للتأثيرات"، مشيراً إلى أن "رؤيتنا بأن لا يكون مشروع طريق التنمية مجرد نقطة عبور، بل نسعى لأن يكون بوابة لتنشيط مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية وتطوير البنى التحتية".

ودعا العطواني، وفد البنك الدولي إلى "تقديم روئ وأفكار جديدة بشأن تحقيق الاستثمار الأمثل لهذا المشروع الضخم الذي من المؤمل ان يجعل العراق ممراً اقتصادياً يربط آسيا بأوروبا"، مشدداً على "ضرورة الإسراع بتقديم دراسة الجدوى المتعلقة بخطة تطوير قطاع سكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية، والمساهمة في تحشيد الخبرات الدولية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار فيه وبما يحقق مصلحة البلاد".

وتابع: "نتطلع لعقد ورش عمل مشتركة واجتماعات موسعة مع البنك الدولي، لتقديم إحاطة كاملة عن تفاصيل المشروع ومناقشة تفاصيله وبما يؤمن دعماً نيابياً واسعاً لهذا الاقتراض"، مؤكداً أن "اللجنة المالية تدعم أي قروض ذات جدوى اقتصادية وتعود بمنفعة كبيرة على الاقتصاد العراقي خاصة وأن الاستثمار في قطاع سكك الحديد توجه ناجح ويحقق مردوداً مالياً كبيراً".

من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي "الملاحظات القيمة التي تقدم بها رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني في إطار التحول السريع من مرحلة التخطيط والرؤية الى مرحلة التنفيذ"، مؤكدا استعداد فريق البنك الدولي "لتقديم دراسة الجدوى ومسار المشروع وتفاصيله في حلول شهر شباط المقبل".