درجال يلتقي بلجنة الحكام والأخيرة تكشف: العودة ستكون يوم غد

2025-01-08 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعهد رئيس الاتحاد العراقي لكرةالقدم عدنان درجال، يوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات رادعة بحق من يحاول الإساءةللدوري العراقي، فيما كشف رئيس لجنة الحكام عن عودة الكوادر للعمل يوم غد الخميس.

وقال الاتحاد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن"رئيس الاتحاد عدنان درجال، عقد، اليوم، اجتماعا مع عدد من حكام دوري نجومالعراق بحُضور عضو المكتب التنفيذي رحيم لفتة، والأمين العام محمد فرحان، ورئيسلجنة الحكام محمد عرب ومدير الدائرة علي صباح".

وأضاف أن "درجال جدد شجبه واستنكارهللحادثة التي ألمت بالحكم الدولي حسين فلاح، وأكد أن الاتحاد لن يتوانى مطلقًا فياتخاذ القرارات المُناسبة التي تضمن سلامة العناوين الكروية المختلفة".

وتابع درجال، وفقا للبيان، أن "ما حدثللحكم الدولي حسين فلاح لن يمر مرور الكرام، بل سيكون درساً لكل من تسول له نفسهتشويش الصورة الزاهية لدورينا الذي نطمح بأن يكون دائمًا في مقدمة دورياتالمنطقة".

وأشار إلى أن "إجراءات رادعة على وفقلائحة الانضباط ستلحق بكل من يحاول تضبيب الصورة"، مبينا أن "الاتحاديسعى دائمًا لأن تكون كل كفاءاته ضمن الصفوة المختارة في المنطقة والقارة، ومنضمنها الطواقم التحكيمية، والاهتمام بهذه الشريحة هو من أهم الأهداف التي تم وضعهاوالتي لا تقل شأناً عن الأهداف الأخرى الموضوعة".

من جهته، أكد رئيس لجنة الحكام محمد عرب، بحسبما ذكر البيان، أن "ما حدث من امتناع الحكام من قيادة المباريات لا يعدُإضرابًا بقدر ما هو تكاتفٌ أسري ينبغي أن يحدث".

وأشار إلى أن "التطمينات التي أفصح عنهاالكابتن عدنان درجال بددت كل المخاوف التي كانت تعتري صدور الحكام"، مضيفا أن"الطواقم قررت قيادة مباريات الجولة 13 بدءاً من يوم غد الخميس الذي سيشهدإجراء المباريات التي كان من المقرر ان تقام اليوم الاربعاء".

وكان حكام العراق الدوليون، إلى جانب حكامتقنية الفيديو (VAR)وحكام الدرجة الأولى، قد أعلنوا رفضهم إدارة مباريات الجولة 13 احتجاجاً علىالاعتداء الذي تعرض له الحكم حسين فلاح في مباراة كربلاء ودهوك.

يذكر أن مباراة كربلاء ودهوك، أسفرت عن إصابةالحكم الدولي حسين فلاح بعد تعرضه للرشق بالحجارة من قبل أحد مشجعي فريق كربلاء.