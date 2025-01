خامنئي: أمريكا فشلت في إيران وتحاول تعويض إخفاقها

2025-01-08 15:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن "الولايات المتحدة ارتكبت لعقود أخطاء في حساباتها تجاه الثورة ولم تفهم، وخُدعوا، وتخلفوا، وغفلوا وهذا هو معنى الخطأ في حسابات أمريكا".وقال المرشد لدى استقباله اليوم الاربعاء حشدا غفيرا من اهالي محافظة قم المقدسة، بمناسبة ذكرى انتفاضة 19: "أمريكا تعتبر إيران ملك لها والثورة الإسلامية أخرجت ثروات مادية وسياسية […]

