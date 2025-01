"تولد انبعاثات ضارة بالبيئة".. رصد عمليات إحراق غير قانونية للنفايات في بغداد

2025-01-08 15:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات قياس التلوث تظهر نسباً مقبولة بمعدلات التلوث في بغداد، فيما أشارت الى أن هذه المؤشرات متغيرة وغير ثابتة. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): إن "تلوث الهواء في مدينة بغداد ما زال يمثل تحدياً بسبب عدم الاستدامة في اتخاذ المعالجات المطلوبة […]

