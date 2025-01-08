الإعلام الأمني: عقود شراء طائرات ومنظومات دفاع جوي من فرنسا وكوريا الجنوبية

2025-01-08 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، عن قرب وصول منظومة دفاع جوي متطورة من كوريا الجنوبية إلى العراق، مشيراً الى أن عام 2025 سيشهد تعزيز قدرات الدفاع الجوي العراقي بأسلحة متطورة.

وقال الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك عقوداً قريبة ستنفذ خلال هذا العام 2025 في مجالات الدفاع الجوي والقوة الجوية وطيران الجيش"، مؤكداً أن "العام الحالي سيشهد وصول أسلحة متطورة في مجال الدفاع الجوي، وخاصة من كوريا الجنوبية".

وأضاف أن "منظومة الدفاع الجديدة، التي تم استيرادها من قبل وزارة الدفاع، ستصل قريباً إلى قيادة الدفاع الجوي، حيث ستُستخدم لمعالجة الأهداف الجوية".

وأشار الخفاجي إلى "وجود عقد مع فرنسا لتوريد طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض، التي ستقوم بحمل قوات محمولة جواً، ومعالجة الأهداف، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي للقوات البرية، كما ستصل رادارات متطورة، كما أشار إليها وزير الدفاع في وقت سابق".

وأشاد الخفاجي "بالدعم الكبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في تسليح وتطوير سلاح القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي، بالإضافة إلى تخصيص الأموال اللازمة لهذا الغرض".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، مواصلة الحكومة إسناد الجيش العراقي وتطوير قدراته وتجهيزه بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً، فيما أشار إلى أن الحكومة جعلت واجب رعاية أبناء جيشنا في مقدمة الواجبات.