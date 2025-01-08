سورية.. ايران.. ليبيا: الهلال الشيعي والنجمة السنية
2025-01-08 16:00:05 - المصدر: راي اليوم
علي الزعتري
بين الهلال “الشيعي” و النجمة “السنية” تعتقد بلدانٌ عربيةٌ أنها أصبحت بين طرفي الرحى أو المطرقة والسندان أو كالمستجير من الرمضاء بالنار أو الهارب من تحت الدلف لتحت المزراب. أهيَ مطحونةٌ بين تركيا السنية الزاحفة وإيران الشيعية الراجفة؟ وهل ارتفاع السُنَّة حدثٌ مفيدٌ في العموم م انه مرتبطٌ “بنوعِ” السُنة؟ و ما هو النوع النافع؟ وهل تنسى هي أو تغفل عن إثيوپيا و”إسرائيل” وهي تحسب حسابات من سيسود ومن سيُهزم في هذه المنطقة؟ و هل لا تخشى لا عقلانية دونالد ترمب وفريقه الآتي بفورةِ “التفكير من خارج الصندوق” بقضايا جيوسياسيةً متفجرةً وتقنيةً هائلةَ الأثر على البشرية؟
ها قد انكسر الهلال الشيعي و توكلت “إسرائيل” و أُمُها الحنون الولايات المتحدة بمنع تزويد حزب الله بالسلاح بالقوة، وتحطيم غزة علي رؤوس المدنيين وملاحقة “الخارجين عن القانون” في الضفة الغربية عبر السلطة وأوقفت في ذات الوقت الأحزابَ العراقية (الشيعية) من دعم غزة بما كانت تقذفه من مسيرات وصواريخ، وتهدد إيران تهديداً حاسماً بتبَنِّي سياسة الانكماش العسكري الفعلي عن المنطقة وإلا كما قال النتن ياهو ستتفتت إيران داخلياً وفي اليمن تُوالي القصف والتدمير لكبحِ الحماسةِ الحوثيةِ.… [+]