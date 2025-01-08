2025-01-08 16:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتهيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، عن إصدار القضاء العراقي حكما بالسجن المؤبد بحقأحد عناصر داعش.

وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي، في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط بهيئة الحشد الشعبي،تمكنت في وقت سابق من الإطاحة بعنصر ينتمي لداعش (ولاية نينوى)، بعدما تحرك فريقمختص من مديرية التحقيقات والأمن الوقائي لمتابعة نشاطه وتحركاته حتى لحظة اعتقالهفي محافظة نينوى".

وأضافت أن"الإرهابي عمل بصفة عنصر للطبابة العسكرية فيداعش ويحمل كنية (أبو مصعب) إلى حين اعتقاله وإحالته إلى القضاء العراقي، حيث حكمعليه بالسجن المؤبد".