2025-01-08 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الخبير المالي والمدير السابق في البنك المركزي العراقي،محمود داغر، يوم الأربعاء، أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي لم ينخفض،فيما أشار إلى أن المضاربين وراء ما يحصل في الوقت الراهن.

وقال داغر في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد هناك انخفاض فيالدولار، فعندما يسجل 152 ألف دينار للمائة دولار ويعود إلى 151 ألف دينار فهذا لايسمى انخفاضاً"، مبيناً أن "الدولار في الأسواق المحلية مرتفع في الأساسبمقدار 180 نقطة، أي بحدود 19 ألف دينار للمائة دولار" .

ولفت إلى أن "المضاربين وراء هذا الانخفاض الطفيف، والذي لا يعد انخفاضاًلغرض الحصول على بعض المكاسب".

وأوضح الخبير المالي، أن "الدولار لم يرتفع كثيراً بعد إغلاق المنصةلأن الحوالات بقيت مستمرة وضلت الانسيابية في استيرادات العراق".

وانخفض سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية خلال الأسبوع الحاليمن 152000 دينار إلى 150800 دينار قبل يعاود الصعود بشكل تدريجي.