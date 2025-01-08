اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية تصادق على التقرير الثالث الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان

2025-01-08 16:30:01 - المصدر: واع





بغداد- واع

أعلنت وزارة العدل ، اليوم الأربعاء ، عن مصادقة اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية على التقرير الثالث الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العدل خالد شواني، ترأس، اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية في مقر الوزارة، بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية".

وأضافت أن "الاجتماع شهد مناقشة التقرير الثالث الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والمصادقة عليه بعد تقديم الملاحظات اللازمة" ،مشيرة إلى أنه "من المقرر عرض التقرير على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيداً لإرساله إلى جامعة الدول العربية".

وتابعت أن "الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة آخر التحضيرات المتعلقة بالتقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل، بما يشمل تحديد مواعيد كلمات الوفد العراقي والتنسيق مع بعثة العراق في جنيف لضمان إتمام الاستعدادات اللازمة قبل موعد المناقشة".