تضمنت 1000 مدرسة.. الإعلام الحكومي يعلن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الأبنية النموذجية

2025-01-08 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء ، عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الأبنية المدرسية النموذجية ، فيما أشار إلى أهم الأهداف المتحققة من المشروع ، وأكد أن هذا الملف يحظى باهتمام حكومي واسع وسيكون هناك إنجاز لأعداد كبيرة من المدارس بمختلف المحافظات خلال العام الحالي.

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أحد أهم أولويات الحكومة في البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، هو ملف الأبنية المدرسية ، حيث كان هناك دعم استثنائي لا محدود من قبل رئيس مجلس الوزراء بهذا القطاع ، كما أن هناك تنسيقاً عالي المستوى ما بين الجهات القطاعية ذات العلاقة".

وأضاف أن "مشروع الأبنية المدرسية النموذجية بمرحلته الأولى البالغة 1000 مدرسة أنجز بنهاية العام الماضي وبحسب المدة الزمنية والتوقيتات التي حددتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء" ،مبيناً انه "تم افتتاح 790 مدرسة عبر دائرة تلفزيونية من قبل رئيس مجلس الوزراء قبل شهر تقريباً، وتم الإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع ، وكذلك هناك اتجاهات اخرى في ما يخص ملف الأبنية المدرسية".

وتابع أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء عملت على ملف مشروع وزارة التربية رقم واحد المتلكئ لفترة طويلة وأنجزت العديد من المهمات ،إذ تجاوزت الكثير من العقبات وكانت هناك مشكلات قانونية وإدارية وفنية ، والآن وزارة التربية تشرف على هذا الملف وتم تحقيق نتائج ملموسة على اأض الواقع حيث تم تحريك هذا المشروع المتلكئ منذ ما يقارب 10 الى 12 سنة ولغاية الان تم إنجاز اكثر من 400 مدرسة في عموم المحافظات".

وأشار إلى أن "الحكومات المحلية في المحافظات أيضاً مهتمة بملف الأبنية المدرسية وهنالك تنسيق عالٍ ما بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وكذلك ما بين وزارة التربية ومديريات التربية بشأن هذا الملف".

وأوضح أن "الاتجاه الاخر المهم أيضا الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء، هو إنشاء أبنية مدرسية عبر صندوق العراق للتنمية الذي تم تشكيله مؤخرا وكانت رؤية رئيس الوزراء أن تتم المباشرة بأولى مشاريع هذا الصندوق أيضا، هذا المشروع سيكون على عدة مراحل" ،مشيراً إلى أن "وزارة التربية أنهت تقريبا ملف تهيئة قطاع الأراضي وهنالك تنسيق عالي المستوى".

وذكر أن "مشروع الابنية المدرسية النموذجية غير الان الكثير من الأمور السلبية وحولها إلى إيجابية، منها إنهاء ظواهر الدوام المزدوج والثلاثي وتحويله الى دوام أحادي كما أنهى الدوام في مدارس كرفانية في عدد من المحافظات".

وأكد أن "ملف الأبنية المدرسية بكافة اتجاهاته يحظى باهتمام حكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء ،إذ يؤكد على أهمية إنهاء هذا الملف بتوقيتاته الزمنية من اجل توفير بيئة تعليمية آمنة لملاكاتنا التعليمية وطلبتنا الأعزاء".

ولفت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية وبقية الحكومات المحلية ماضية خلال عام 2025 بالاهتمام بملف الابنية المدرسية ، وأيضا سيكون هناك إنجاز أعداد كبيرة من المدارس خلال العام الحالي في مختلف المحافظات ومن ضمن الاتجاهات الأربعة التي تعمل عليها الحكومة".