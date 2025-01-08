فينيسيوس يشارك في السوبر الاسباني بعد إيقافه مبارتين

2025-01-08 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت لجنة المنافسات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاربعاء (8 كانون الثاني 2025)، العقوبات الموقعة على نجم الريال البرازيلي فينيسيوس جونيور، عقب طرده خلال مواجهة فالنسيا الجمعة الماضية في الليجا.

وشهدت المباراة طرد فينيسيوس بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وقررت اللجنة إيقاف فينيسيوس مباراتين في الليجا، ضد لاس بالماس وبلد الوليد.

وسيكون النجم البرازيلي قادرا على خوض كأس السوبر الإسباني هذا الأسبوع، كونه بطولة مختلفة عن الليجا.

جاء الطرد بعد استفزاز الحارس ستول ديميتريفسكي للجناح البرازيلي، بجذبه من قميصه أثناء سقوطه أرضا، ونهض لاعب الريال بعدها للرد عليه عبر القيام بدفعه في وجهه.