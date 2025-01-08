السوداني من طهران يؤكد على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران

2025-01-08 16:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، في مبنى البرلمان الإيراني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.

وجرى، خلال اللقاء وفقا لبيان لمكتب السوداني تلقته "بغداد اليوم"، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، والتأكيد على تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وكذلك دعم التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران، بما يسهم في ترسيخ مصالح البلدين".

وحسب البيان، فأن" اللقاء تناول تطورات الأحداث في سوريا، حيث جرى التأكيد على وحدة الأراضي السورية، ودعم الأمن والاستقرار فيها، وضرورة أن يضمن النظام السياسي الجديد حقوق جميع المكونات والأطياف السورية، وكذلك العمل المشترك من أجل تخفيف التوترات ومضاعفة جهود إرساء السلم والأمن الإقليمي والدولي.