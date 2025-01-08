الشمري يبحث مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب تعزيز التعاون الأمني والخدمي

2025-01-08 16:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، تعزيز التعاون الأمني والخدمي.

وذكر العميد مقداد ميري الناطق الرسمي لوزارة الداخلية في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" أن "وزير الداخلية استقبل اليوم الأربعاء، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان. وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها"، لافتاً ان "الاجتماع شهد مجموعة من النقاشات الخاصة بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون".

ودعا الوزير الشمري الى تدعيم أسس التعاون الأمني العربي المشترك وتبني رؤى مشتركة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الأمنية العربية لمواجهة التحديات.

من جانبه، أشاد كومان بالمؤسسة الأمنية العراقية وتأريخها وما حققته من تطور كبير في إمكانياتها.



