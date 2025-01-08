رئيس الوزراء يلتقي في طهران السيد علي الخامنئي
2025-01-08 16:45:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في طهران المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي".
التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في طهران المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي".