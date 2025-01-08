رئيس الوزراء يلتقي في طهران السيد علي الخامنئي

2025-01-08 16:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في طهران المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي".