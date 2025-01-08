رئيس الوزراء يبحث مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني العلاقات الثنائية

2025-01-08 16:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، العلاقات الثنائية والتعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم، في مبنى البرلمان الإيراني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف".

واضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، والتأكيد على تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وكذلك دعم التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران، بما يسهم في ترسيخ مصالح البلدين".

واشار الى ان "اللقاء تناول تطورات الأحداث في سوريا، حيث جرى التأكيد على وحدة الأراضي السورية، ودعم الأمن والاستقرار فيها، وضرورة أن يضمن النظام السياسي الجديد حقوق جميع المكونات والأطياف السورية، وكذلك العمل المشترك من أجل تخفيف التوترات ومضاعفة جهود إرساء السلم والأمن الإقليمي والدولي".