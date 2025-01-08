بارزاني يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع وفد المجلس الوطني الكوردي

2025-01-08 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه قيادة المجلس الوطني الكوردي في سوريا، دعمه المتواصل للقضية الكودرية السورية.

وذكر بيان لمقر بارزاني ان الزعيم الكوردي استقبل اليوم، في مصيف صلاح الدين، وفداً من قيادة المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)"، مبيناً أن "اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حول الأوضاع الراهنة وآخر المستجدات والتغيُّرات في سوريا، إضافة إلى موقف الأطراف الكوردية إزاء التحوّلات الحالية".

وأكد بارزاني، بحسب البيان، على "دعمه لقضية الشعب الكوردي في سوريا وضرورة توحيد الصف والموقف بين الأطراف الكوردية، مع الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب الكوردي في سوريا واتخاذ الحوار والوسائل السلمية سبيلاً لمعالجة الخلافات".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، التقى يوم أمس الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بأنقرة ضمن زيارته الرسمية إلى تركيا، فيما بحث الجانبان الأوضاع في سوريا وخصوصاً قضية الكورد.