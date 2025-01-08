القضاء الأعلى: تمديد ولاية المفوضين لضمان موعد الانتخابات وتجنب الفراغ الدستوري

2025-01-08 16:45:09 - المصدر: الفرات نيوز

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى للعام 2025 وقرر الموافقة على طلب تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ولمدة سنتين تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2025 وتنتهي حتى 6/ 1 / 2027 لضمان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر وعدم الدخول في حالة فراغ دستوري او قانوني بالنظر لعدم انعقاد مجلس النواب والموافقة على طلب مجلس المفوضين بتمديد عملهم تطبيقا لأحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.