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› فيديو | سيارة أجرة ذاتية القيادة تحاصر راكبها
فيديو | سيارة أجرة ذاتية القيادة تحاصر راكبها
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2025-01-08 17:00:03 - المصدر: بي بي سي عربي
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