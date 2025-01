2025-01-08 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد / متابعة عراق اوبزيرفر أسفرت قرعة دور 16 من كأس ملك إسبانيا عن مواجهات مثيرة بين كبار الدوري الإسباني. وسيواجه ريال مدريد منافسه الصعب سيلتا فيجو على ملعب “سانتياجو برنابيو”، بينما سيلعب برشلونة على ملعبه أيضاً أمام ريال بيتيس. فيما سيواجه أتلتيكو مدريد منافسه إلتشي، ووقع فالنسيا مع فريق أورينسي. تعرف على نتائج قرعة …

The post مواجهات مثيرة في كأس ملك اسبانيا.. تعرف على نتائج القرعة first appeared on Observer Iraq.