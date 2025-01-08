وزير الداخلية يؤكد أهمية تدعيم أسس التعاون الأمني العربي المشترك

2025-01-08 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الأمني والخدمي المشترك، فيما أكد اهمية تدعيم أسس التعاون الأمني العربي المشترك.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان".وأضاف البيان، أنه "في بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها".ودعا الشمري - بحسب البيان- الى "تدعيم أسس التعاون الأمني العربي المشترك وتبني رؤى مشتركة"، مؤكداً على" أهمية تضافر الجهود الأمنية العربية لمواجهة التحديات".من جانبه أشاد كومان بـ"المؤسسة الأمنية العراقية وتأريخها وما حققته من تطور كبير في إمكانياتها".واختتم البيان، أن "الاجتماع شهد مجموعة من النقاشات الخاصة بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون".