2025-01-08 17:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كلّف رئيس الوزراء العرقي محمد شياع السوداني، أمين عزيز جواد، بمهام مدير هيئة الاستثمار في محافظة صلاح الدين.

جاء ذلك، بحسب وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم 2 كانون الثاني 2025، وردت لوكالة شفق نيوز.

في السياق، أوضح مصدر في هيئة الاستثمار بصلاح الدين، للوكالة، أن "جواد باشر بمهام عمله اليوم الأربعاء، ووضع خطة لتنشيط الاستثمار في المحافظة".

يشار إلى أن أمين عزيز جواد، هو من أهالي قضاء طوزخورماتو، وشغل سابقا منصب معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الإدارية.