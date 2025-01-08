بسبب أحداث كربلاء.. اتحاد الكرة يغير موعد انطلاق الدوري الممتاز

2025-01-08 17:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحادالعراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إقامة مباريات الجولة 11 من الدوري الممتازيومي السبت والأحد المقبلين.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، محمد عرب،لوكالة شفق نيو، إنه "كان من المقرر أن تقام مباريات الجولة يوم الجمعةوالسبت، لكن بسبب زحف مباريات الجولة 13 من منافسات دوري النجوم المقررة اليوموغد، إلى يومي الخميس والجمعة، تم تأجيل مباريات الدرجة الممتازة أيضا لفسح المجاللقيام الحكام بواجباتهم وفق المنهج والجدول المحدد لهم".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر تأجيلمباريات الجولة 13 من دوري نجوم العراق المقررة اليوم الاربعاء إلى يوم غد الخميس،وقد جاء القرار إثر الأحداث التي شهدتها، مباراة كربلاء ودهوك يوم أمس، والتيأسفرت عن إصابة الحكم الدولي حسين فلاح بعد تعرضه للرشق بالحجارة من قبل أحد مشجعيفريق كربلاء.