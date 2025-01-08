مستشار رئيس الوزراء: مبادرة ريادة ساحة لكل الأفكار والمشاريع

2025-01-08 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار رئيس الوزراء المدير التنفيذي لمبادرة ريادة حسين فلامرز، اليوم الأربعاء، أن متابعة المشاريع ضمن مبادرة ريادة تستمر 10 سنوات، مشيرا إلى أن منح قروضها إلكتروني وحسب الجدوى بدون تدخل بشري، والمبادرة ساحة لكل الأفكار والمشاريع.وقال فلامرز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مبادرة ريادة ولدت مع البرنامج الحكومي الحالي"، مبينا أن "متابعة الأعمال والمشاريع التي منحت قروضاً ضمن المبادرة تستمر لـ10 سنوات وهناك جدية بذلك".وأضاف، أن "مبادرة ريادة سوف تكون ساحة لكل الأفكار والمشاريع"، مشيرا الى أن "الشباب يواصلون التسجيل الكترونيًا على المبادرة والذهاب للتدريب حضوريا، ومن يثبت أن لديه مهارة وجدوى في أفكاره يحصل على القرض الكترونيًا دون اي تدخل بشري".