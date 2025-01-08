حصري.. العراق يوقع 8 مذكرات تفاهم مع إيران تشمل 3 مجالات

2025-01-08 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر حكومية، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي محمدشياع السوداني سيوقع مع إيران قرابة 8 مذكرات تفاهم في المجالات الأمنية والاقتصاديةوالسياحية.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة السوداني والوفد المرافقله لم تقتصر على مناقشة مستجدات ومتغيرات المنطقة والأمن فيها فقط، بل من المؤمل أنيتم توقيع مذكرات تفاهم (أمنية واقتصادية وسياحية) وفق ضوابط وفقرات متفق عليها بينالجانبين".

وأوضحت المصادر، أن "توقيع مذكرات التفاهم سيتم من قبل أعضاء الوفدالمرافق لرئيس الحكومة العراقية مع نظرائهم من الجانب الإيراني".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جدد في وقت سابق من اليوم،تأكيده على احترام إرادة الشعب السوري ودعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه، فيما أكد حرصبغداد على إقامة علاقات متوازنة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية.

وقال السوداني، في مؤتمر مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وتابعتهشفق نيوز، إن "زيارة طهران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاجتماعمع بزشكيان، بحث هذا الملف وعلى مستوى جميع المجالات المشتركة"، مبيناً أن"اللقاء شهد أيضاً مناقشة ملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة".

وأضاف السوداني، أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات على مستوىالوزراء بين البلدين لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين بغداد وطهران"، مؤكداًفي الوقت نفسه "متابعة المشاريع المشتركة مع إيران خصوصاً قطاعي السكك والسكن".

كما وبحث السوداني في زيارته الحالية لطهران مع رئيس مجلس الشورى الإسلاميالإيراني، محمد باقر قاليباف، "العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلاميةالإيرانية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، والتأكيد على تعزيز التعاون فيالملفات المشتركة، وكذلك دعم التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران، بمايسهم في ترسيخ مصالح البلدين".

كما تناول اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز،"تطورات الأحداث في سوريا، حيث جرى التأكيد على وحدة الأراضي السورية، ودعم الأمنوالاستقرار فيها، وضرورة أن يضمن النظام السياسي الجديد حقوق جميع المكونات والأطيافالسورية، وكذلك العمل المشترك من أجل تخفيف التوترات ومضاعفة جهود إرساء السلم والأمنالإقليمي والدولي".

ووصل السوداني، صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة طهران في زيارة رسميةتلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.