مجلس القضاء الأعلى يوضح سبب التمديد للمفوضية: لعدم الدخول بفراغ دستوري

2025-01-08 18:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، سبب قراره بالموافقة على تمديد عمر مفوضية الانتخابات. وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى للعام 2025 وقرر الموافقة على طلب تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ولمدة سنتين تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2025 وتنتهي حتى 6/ …

