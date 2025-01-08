2025-01-08 18:18:04 - المصدر: ايشان

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى للعام الجديد 2025، حيث قرر الموافقة على طلب تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين، تبدأ من 7 كانون الثاني 2025 وتنتهي في 6 كانون الثاني 2027. وأوضح المجلس في بيان صادر عن إعلام القضاء أن القرار يهدف إلى ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، […]

ظهرت المقالة القضاء يقرر تمديد عمل مفوضية الانتخابات: لضمان إجراء الانتخابات النيابية أولاً على ايشان.



