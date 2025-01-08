2025-01-08 18:18:04 - المصدر: ايشان

مع اقتراب الجلسة الثالثة عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، التي ستُعقد غدًا برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الشغور الرئاسي. ويأتي هذا التفاؤل في ظل تصاعد الحراك الدولي والعربي في لبنان خلال الساعات الماضية، حيث تسعى الأطراف الإقليمية والدولية إلى دفع القوى السياسية اللبنانية […]

ظهرت المقالة جلسة الغد “مصيرية”.. هل يعلن لبنان العميد جوزيف عون رئيساً للجمهورية؟ أولاً على ايشان.



