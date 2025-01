تعرف على قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا

2025-01-08 18:20:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى أقيمت، اليوم الأربعاء، فعاليات قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا. وأسفرت القرعة عن مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وسيلتا فيغو، على ملعب سانتياغو برنابيو، بالإضافة إلى مواجهة بين برشلونة وبيتيس، على أرضية ملعب مونتجويك. وجاءت نتائج القرعة كالتالي: بونتيفيدرا – خيتافي، أورينس – فالنسيا، ألميريا – ليغانيس، إلتشي – أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – سيلتا فيغو، برشلونة – […]

