2025-01-08 18:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى وافق مجلس القضاء الأعلى العراقي، على تمديد العمر القانوني لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لسنتين كاملتين، ذلك استجابة لطلب رسمي رفع من المفوضية إلى القضاء. وبموجب النصوص القانونية، انتهى العمر القانوني لمجلس المفوضين في المفوضية، أمس الثلاثاء الموافق 7 كانون الثاني 2024، بعد أن عجزت السلطة التشريعية عن التوصل لاتفاق حول […]

The post تمديد ولاية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى 2027 appeared first on جريدة المدى.