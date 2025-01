الارتفاع عاد للأسواق والمخاوف تتبدد.. هل تكسر "الورقة" حاجز الـ200 ألف دينار؟

2025-01-08 18:20:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى في ظل واقع اقتصادي مضطرب وأسواق تتأرجح بين القلق والترقب، عاد سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى تصدر المشهد، مُلقياً بظلاله الثقيلة على المواطنين والتجار على حد سواء. الارتفاع المتزايد للدولار، الذي لامس مستويات تجاوزت حاجز الـ 152 ألفاً لكل 100 دولار، أثار موجة من المخاوف مع تحذيرات جدية من إمكانية تجاوزه […]

