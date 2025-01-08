سلطات السليمانية تلاحق "العلوج"

2025-01-08 18:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، تفاصيل عملية اعتقال عدد من أصحاب السيارات غير المسجلة في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "بعد القرار حكومي الذي يقضي بمصادرة السيارات غير المسجلة أو ما تعرف بـ(العلوج)، خرجت اليوم تظاهرات في السليمانية، وحصلت فيها أحداث شغب".

وأضاف "تم اعتقال مجموعة من الذين أثاروا الشغب، وبعد أخذ تعهد منهم تم إطلاق سراحهم، والأجهزة الأمنية من المرور والآسايش والشرطة، تواصل عملية مصادرة السيارات غير المسجلة، لأنها مخالفة للقانون".

وكانت مديرية المرور في السليمانية قد حددت مهلة لأصحاب السيارات غير المسجلة بالمصادرة، كون استيرادها مخالف للقانون.