جابرو ومنظمة الهجرة الدولية يناقشان خطط تأهيل المتواجدين في مركز "الأمل"

2025-01-08 18:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واعناقشت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو ، اليوم الأربعاء، مع منظمة الهجرة الدولية خطط تأهيل المتواجدين في مركز "الأمل".وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو استقبلت اليوم، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية (IOM) جورجي جيغاوري والوفد المرافق له، في مبنى الوزارة وسط بغداد".وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة وضرورة استمرار التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة"، مشيرة الى أن "اللقاء شهد مناقشة زيادة البرامج التأهيلية للأسر العائدة".