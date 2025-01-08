2025-01-08 19:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر في الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة للمباحثات التي جرت بين الوفد الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في طهران.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد العراقي برئاسة السوداني، ناقش مع الجانب الإيراني، مسألة الغاز المورد إلى العراق، وإعادة ضخ الغاز في القريب العاجل".

وأضاف أن "الاجتماع الذي جمع وزير الكهرباء العراقي ووزير الطاقة الإيراني تطرق إلى أسباب انقطاع تجهيز الغاز الإيراني عن العراق وتأثيره على تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى".

وأشار المصدر، إلى أن "وزير الكهرباء العراقي ووزير الطاقة الإيراني وضعوا خطة لإعادة تفعيل العقد بين بغداد وطهران بشأن إعادة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق".

وكانت مصادر حكومية، قد كشفت بوقت سابق من اليوم، أن السوداني سيوقع مع إيران قرابة 8 مذكرات تفاهم في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياحية.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة السوداني والوفد المرافق له لم تقتصر على مناقشة مستجدات ومتغيرات المنطقة والأمن فيها فقط، بل من المؤمل أن يتم توقيع مذكرات تفاهم (أمنية واقتصادية وسياحية) وفق ضوابط وفقرات متفق عليها بين الجانبين".

وأوضحت المصادر، أن "توقيع مذكرات التفاهم سيتم من قبل أعضاء الوفد المرافق لرئيس الحكومة العراقية مع نظرائهم من الجانب الإيراني".

وقبل ذلك، قال السوداني، في مؤتمر مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "زيارة طهران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاجتماع مع بزشكيان، بحث هذا الملف وعلى مستوى جميع المجالات المشتركة"، مبيناً أن "اللقاء شهد أيضاً مناقشة ملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة".

وأضاف السوداني، أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات على مستوى الوزراء بين البلدين لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين بغداد وطهران"، مؤكداً في الوقت نفسه "متابعة المشاريع المشتركة مع إيران خصوصاً قطاعي السكك والسكن".

كما وبحث السوداني في زيارته الحالية لطهران مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، "العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، والتأكيد على تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وكذلك دعم التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران، بما يسهم في ترسيخ مصالح البلدين".

ووصل السوداني، صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة طهران في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.