الرئاسات تعقد اجتماعا في قصر بغداد

2025-01-08 19:10:02 - المصدر: واع

الرئاسات تعقد اجتماعا في قصر بغدادبغداد- واععقدت الرئاسات، اليوم الأربعاء، اجتماعا في قصر بغداد.وذكر بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان عقدوا اجتماعا في قصر بغداد".