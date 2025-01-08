الرئاسات تعقد اجتماعا في قصر بغداد
2025-01-08 19:10:02 - المصدر: واع
الرئاسات تعقد اجتماعا في قصر بغداد
بغداد- واع
عقدت الرئاسات، اليوم الأربعاء، اجتماعا في قصر بغداد.
وذكر بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان عقدوا اجتماعا في قصر بغداد".
بغداد- واع
عقدت الرئاسات، اليوم الأربعاء، اجتماعا في قصر بغداد.
وذكر بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان عقدوا اجتماعا في قصر بغداد".