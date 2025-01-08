السامرائي يؤكد أهمية دور القبائل العراقية في ترسيخ السلم الأهلي

2025-01-08 19:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، على أهمية دور القبائل العراقية في ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، ان السامرائي "استقبل، في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء، الشيخ زيد محمد الطيار، أمير قبيلة البو مفرج في العراق، والوفد المرافق له من شيوخ ووجهاء محافظة كركوك، حيث تناول اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في محافظة كركوك، وسبل تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الاستقرار في المحافظة".

وأكد السامرائي خلال اللقاء، على "أهمية دور القبائل العراقية في ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية، مشيداً بالدور التاريخي لقبيلة البو مفرج في دعم الاستقرار الوطني".

من جانبه، أعرب الشيخ زيد الطيار والوفد المرافق له عن تقديرهم الكبير للسامرائي ولتحالف العزم على اهتمامهم المستمر بقضايا العراق ومكوناته الاجتماعية،" مشدداً على "أهمية التعاون بين القبائل والقيادات السياسية لتعزيز التنمية والاستقرار في كركوك وباقي المحافظات".