الأولى منذ أشهر.. ديالى تسجل عملية خطف لشاب والقوات الأمنية تستنفر

2025-01-08 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، باختطاف شاب من قبل مجهولينفيما استنفرت القوات الأمنية جهودها للوصول إلى الخاطفين، في حادثة من تشهدهاالمحافظة منذ عدة أشهر.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين قاموا باختطاف شاب على الشارع الرئيسيلقضاء المقدادية مقابل الحي العسكري، دون معرفة الجهة الخاطفة".

وأشارإلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة ملابساتها وباشرت بمراجعةكاميرات المراقبة للتوصل إلى الجناة".

يشارإلى أن آخر عملية خطف حدثت في محافظة ديالى حصل في 28 آب/ أغسطس 2024، بعد عدةسنوات من خلو المحافظة من تسجيل هكذا حوادث.