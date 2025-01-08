تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات الأربعاء

2025-01-08 19:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات يوم الأربعاء الثامن من كانون الثاني، بعد انخفاض حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى خلال الجلسة السابقة، مع تحفيز المخاوف المتجددة بشأن مسار خفض أسعار الفائدة لعمليات البيع. هبط مؤشر Dow Jones الصناعي 113 نقطة، أو 0.3، كما انخفض مؤشر SP 500 بنحو 0.1. بينما ارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنحو 0.1. انخفض سهم Palantir، أحد أكبر الرابحين في مؤشر SP 500 العام الماضي بنسبة تزيد عن 340، لليوم الثالث على التوالي، مع تراجع بأكثر من 2.5. كما هبطت أسهم شركة تصنيع الرقائق Advanced Micro Devices بأكثر 4 بعد خفض تصنيفها من HSBC. أظهرت البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء أن خلق الوظائف في القطاع الخاص خلال شهر كانون الأول تراجع أكثر من المتوقع، في حين نمت الأجور بأبطأ وتيرة منذ تموز 2021، وفقاً لشركة معالجة المدفوعات ADP. يترقب المستثمرون حالياً محاضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي خلال شهر كانون الأول المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم. تراجعت المعنويات أيضاً بعد أن أفادت شبكة CNN، نقلاً عن مصادر، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتمرير تعرفات جمركية جديدة. تأتي تحركات الأربعاء بعد جلسة تداول صعبة، مع إنهاء المؤشرات الرئيسية تعاملات الثلاثاء باللون الأحمر عقب صدور بيانات اقتصادية قوية أظهرت توسعاً أكبر من المتوقع في قطاع الخدمات الأميركي، وفقاً لمعهد إدارة التوريدات الأميركي. أظهرت القراءة زيادة في الأسعار على مدار الشهر، مما أثار المخاوف بشأن التضخم العنيد ومسار خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي هذا العام. وفقاً لأداة FedWatch التابعة لـ CME، فإن الأسواق تسعر حالياً فرصة بنسبة 95 لعدم وجود تخفيضات في اجتماع البنك المركزي الأميركي هذا الشهر. وارتفعت عائدات السندات، التي كانت تزيد على خلفية الرهانات على أن خطط ترامب للرسوم الجمركية والضرائب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، أيضاً بفضل البيانات. واستمر سعر السندات القياسية لأجل 10 سنوات في الارتفاع يوم الأربعاء، حيث تم تداولها مؤخراً فوق 4.7 بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أواخر شهر نيسان. تباين أداء المؤشرات في وول ستريت مع افتتاح التعاملات صعد مؤشر Dow Jones الصناعي 13.7 نقطة أو 0.03 إلى 42542.1 نقطة عند افتتاح الجلسة. وارتفع مؤشر SP 500 بنحو 1.6 نقطة أو 0.03 إلى 5910.66 نقطة في بداية التعاملات.