"أبوظبي الإسلامي كابيتال" تطلق صندوقا للخدمات اللوجستية

2025-01-08 19:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أطلقت شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، صندوق أبوظبي الإسلامي كابيتال الأوروبي لتطوير الأصول اللوجستية الأول. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات وام، الأربعاء، فإن الصندوق هو أداة استثمارية متوافقة مع أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، حيث جرى تصميم الصندوق لتعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى أصول لوجستية عالية الطلب في جميع أنحاء ألمانيا وغرب أوروبا. يهدف الصندوق إلى إتاحة المجال أمام المستثمرين للفرص المتنامية في هذا السوق والتي ظهرت على إثر النقص الهيكلي في الأصول اللوجستية المستدامة المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هذه المناطق. وقال توني هشايمي مدير تنفيذي أول لشركة أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة إن الصندوق ومن خلال استهداف قطاع الخدمات اللوجستية في أوروبا، يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص مرنة ومتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سوق عالية النمو، مدفوعة باتجاهات اقتصادية وبنيوية قوية.