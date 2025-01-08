2025-01-08 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي العراقي، كما نبه إلى وجود أدلة على محاولات أميركية لتثبيت وتوسيع وجودهم في بغداد.

وأخبر خامنئي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقاء عقد في طهران، بحسب ما أورده مكتب المرشد، بأن "الأدلة والبراهين تشير إلى أن الأمريكان يحاولون تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق، وهو ما يجب التصدي له بشكل جدي".

وأشار المرشد الإيراني، إلى "العلاقة الجيدة" بين الحكومة والشعب العراقي، معتبراً أن "الوحدة والتماسك بين مختلف أديان وأعراق العراق أمر ضروري ومهم للغاية".

وخاطب خامنئي السوداني، قائلاً: "الحشد الشعبي هو أحد مكونات السلطة المهمة في العراق والذي ينبغي الحرص على الحفاظ عليه وتعزيزه".

ووصف المرشد، وجود قوات أمريكية في العراق بأنه "غير قانوني ويتعارض مع مصالح شعب وحكومة العراق"، مؤكداً أن "الأدلة تشير إلى أن الأمريكيين يحاولون تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق، الأمر الذي يجب أن نعارضه بشدة فهذا احتلال".

من جانبه، أبدى السوداني عن ارتياحه لمفاوضاته في طهران، وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه المفاوضات والاتفاقات التي تمت وأن تزيد من توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين على العطاء".

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن "الشعب والحشد الشعبي والوحدة والتماسك الوطني والمرجعية، مكونات القوة في العراق".