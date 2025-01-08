لجنة نيابية: توجه لتمرير مشروع قانون المخدرات بداية الفصل التشريعي المقبل

2025-01-08 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الأربعاء، التوجه لتمرير مشروع قانون المخدرات بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما كشفت عن 4 محاور رئيسية للقانون.وقال رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون المخدرات وصل إلى مجلس النواب من ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الدولة"، موضحا أن "لجنة مشتركة شكلت لدراسة القانون، ضمت لجان الصحة، والقانونية، والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات".وأضاف، أن "تعطيل التصويت على القانون جاء نتيجة الجدل حول بعض بنوده داخل مجلس النواب".وتابع إن "القانون يتضمن عدة محاور رئيسية، الأول هو المحور الوقائي، الذي يركز على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية، أما المحور الثاني فهو المحور العقابي، حيث شددت عقوبة الإعدام حصرا على الزارع والصانع والتاجر الدولي وبقية الجرائم بحسب وضع الجريمة وتكييفها".وتابع بالقول: إن "المحور الثالث يتمثل في الجانب الصحي، الذي يهدف إلى بناء المصحات والمراكز التأهيلية لمعالجة المدمنين، أما الرابع فهو الإداري يتعلق برفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة، بهدف تعزيز جهود مكافحة المخدرات".وأكد الجحيشي، أن" التوجه الحالي هو تمرير مشروع القانون مع بداية الفصل التشريعي المقبل".