2025-01-08 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في ميسان.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من الفوج الأول اللواء الرابع التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية ألقت القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب في محافظة ميسان".وأضاف، أنه "تم تسليم المطلوبين الى جهة الطلب أصولياً".