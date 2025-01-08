وفد تركي في دهوك لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع العراق

2025-01-08 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك، شكري جميل، يوم الأربعاء، أن وفداًتجارياً تركياً ممثلاً عن اتحاد المصدرين لمنطقة شرق ووسط الأناضول ومنظمة النقلالدولية "UN-D"،زار المحافظة لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين العراق وتركيا.

وقالجميل لوكالة شفق نيوز، إن الوفد التركي ناقش أيضاً أبرز التحديات التي تواجهالتجار في كلا البلدين، وكذلك القضايا التي تتعلق بالمنافذ الحدودية وخاصة منفذ إبراهيمالخليل حيث تناول الجانبان السبل الممكنة لتسهيل الحركة التجارية، كما تطرقالاجتماع إلى البضائع العابرة عبر تركيا إلى العراق والصادرات القادمة عبر الموانئالتركية.

وأشارإلى أن الجانب التركي أبدى استعداده لحل هذه المشكلات عبر التنسيق مع حكومته بمايسهم في تعزيز حركة التجارة ونقل البضائع بين البلدين.

يذكرأن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ نحو 13 مليار دولار في العام 2024ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة في العام 2025.