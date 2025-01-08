2025-01-08 21:00:05 - المصدر: ايشان

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال لقائه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي الخامنئي، اليوم الأربعاء في طهران، أن الحكومة العراقية تتحرك وفق رؤية تستند إلى مصالح العراق العليا، مع الحفاظ على سيادته واستقلال قراره. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما ناقش […]

ظهرت المقالة لسوداني للمرشد الأعلى: الحكومة تتحرك وفق مصالح العراق العليا أولاً على ايشان.



