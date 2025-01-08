2025-01-08 21:00:05 - المصدر: ايشان

ما زال طلبة كلية الإسراء، الواقعة وسط العاصمة بغداد، يعيشون حالة “اضطراب ما بعد الصدمة”، إثر الحادثة التي شهدتها الجامعة، والتي كشفت عن حجم الفجوة الناتجة عن غياب الرصانة في تأسيس الكليات والجامعات الأهلية. هذه المؤسسات التي باتت أشبه بـ”محلات السوبر ماركت”، تنتشر في الأزقة والشوارع الضيقة، مع غياب شبه تام لشروط السلامة والأمان. التعليم […]

ظهرت المقالة بعد اقتحام كلية الإسراء.. “إيشان” تفتح ملف شروط الأمن والسلامة في الجامعات والمدارس الأهلية أولاً على ايشان.



