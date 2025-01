2025-01-08 21:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع رئاسات الجمهورية ومجلسي مجلس النواب والقضاء الأعلى.وذكرت الرئاسة في بيان تلقته(المدى)، أن"الرئاسات عقدت، اليوم الأربعاء، في قصر بغداد اجتماعا ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".وأضاف البيان، أن"المجتمعين بحثوا الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة […]

The post السيولة المالية والانتخابات وتطورات المنطقة.. (المدى) تنشر تفاصيل اجتماع الرئاسات appeared first on جريدة المدى.