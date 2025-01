المالية النيابية تجهل جداول موازنة 2025 وتطمئن بشأن الرواتب

2025-01-08 21:05:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىاكدت اللجنة المالية النيابة، اليوم الاربعاء، أن رواتب العام 2025 مؤمنة، فيما اشارت الى ان جداول موازنة 2025 لم تصل الى البرلمان حتى الان.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ(المدى)، إن "رواتب العام 2025 مؤمنة بحسب الرؤية الاولية".وأضاف، ان "موضوع تأخير الرواتب من دفعها مبكراً، يعتمد على رسم السياسة المالية لوزارة المالية".واشار عضو […]

