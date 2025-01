ماذا دار خلال لقاء السوداني بخامنئي في طهران؟

2025-01-08 21:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، بمواقف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تجاه الرخاء والأمن في العراق، مشيراً في الوقت ذاته أن "الأدلة تشير إلى أن الأمريكيين يسعون إلى تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق". وذكر بيان لمكتب خامنئي، إن الاخير استقبل في مكتبه رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق الذي وصل الى طهران صباح […]

