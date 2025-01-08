ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي بسبب ارتفاع الطلب

2025-01-08 21:25:02 - المصدر: واع

متابعة- واعارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي، اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع الطلب المدفوع بالأحوال الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.يتزامن هذا الارتفاع في الطلب مع محدودية العرض الناجمة عن تجمد بعض الإنتاج.على الرغم من انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة، إلا أن التوقعات بموجة برد في الأسبوع الثالث من كانون الثاني، تسبب انتعاشًا في الاتجاه الصعودي.